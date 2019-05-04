СМИ: Facebook собирается платить пользователям за просмотр рекламы

(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). Facebook планирует создать собственную криптовалюту, чтобы платить пользователям за просмотр рекламы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на The Wall Street Journal.

«Таким образом руководство Facebook планирует поощрять активность пользователей — не только просмотр рекламы, но и взаимодействие с контентом, а также совершение покупок с помощью соцсети», — говорится в сообщении.

По данным издания, создание криптовалюты представители соцсети обсуждают с Visa и Mastercard, в проект планируется вложить до 1 млрд долларов.

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