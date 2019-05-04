Татар-информ

4 мая 2019, 11:55

Общество

В Чистополе отремонтируют дороги за 100 млн рублей

Рекомендуем

Общество

В Чистополе отремонтируют дороги за 100 млн рублей

Фото: chistopol-rt.ru

Замруководителя горисполкома Фарход Садиков рассказал, что на республиканские средства заасфальтируют участки дорог на 13 улицах.

(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). В текущем году в рамках республиканского финансирования на строительство и капитальный ремонт дорог в Чистополе выделено 100 млн рублей, пишут «Чистопольские известия».

Замруководителя горисполкома Фарход Садиков рассказал, что на эти средства заасфальтируют участки дорог на 13 улицах. Среди них – улицы Карла Маркса, Левитана, Маринина, Жукова, Октябрьская, Хамзина, Пионерская, Комсомольская, Ухтомского, Карла Либкнехта, также работы запланированы на участке дороги от пересечения улицы Курченко до улицы Хади Такташа. Общая протяженность составит более 4 км.

На улицах Маринина, Левитана и Хамзина уже положен асфальт. Также будет производиться асфальтирование и на стоянке около Серафимовского кладбища площадью 2,3 тыс. квадратных метров.

За счет средств дорожного фонда благоустроят заездные карманы возле остановок по улице Льва Толстого. Уже закуплены новые остановочные павильоны. В программу финансирования вошла площадка у поликлиники по улице Галактионова площадью 1,6 тыс. квадратных метров. Для пешеходов обновят тротуары на улицах Левитана и от улицы Курченко до улицы Хади Такташа.

Дворы многоквартирных домов также станут комфортнее для пешеходов и водителей. В республиканскую программу вошли придомовые территории по улицам Часовая, Молодежная, Энгельса, Виктора Ногина, Привалова, 40 лет Победы.

Кроме того, будет проведен и ямочный ремонт дорожного полотна. Параллельно с асфальтированием ощебенят улицы Тюленина, Исхакый, Набережная Ржавец, Демьяна Бедного, Льва Толстого, второй переулок Льва Толстого, Мичурина, Грибоедова, Пугачева, Ибрагимова, Байдукова, участок дороги между домом № 105 по улице Мичурина и улицей Пушкина.

Дорожное полотно деревень и сел Чистопольского района также ждут позитивные перемены. Средства на их благоустройство выделены из республиканского бюджета. Работы по щебенению проведут в селе Чистопольские Выселки на улицах Гагарина и Мичурина, в Юлдузе – на улице Победы, в деревне Верхняя Кондрата – на улице Центральная, в селах Кутлушкино – на улице Валеева и Большом Толкише – на улицах Центральная и Гаврилова.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

На народных гуляньях «Красная горка» в Болгаре выступили казачьи и народные ансамбли
Новости дня
12:56
СМИ: Facebook собирается платить пользователям за просмотр рекламы
12:34
Директор Казанского марафона: За пять лет количество участников Казанского марафона выросло в 10 раз

Вадим Янгиров объяснил причину популярности забегов в столице Татарстана среди населения.

12:18
Фарид Мухаметшин: Предлагаем установить мораторий на проверки самозанятых

«Единая Россия» выходит с инициативой о необходимости пересмотра всех законодательных норм и правил, регулирующих работу самозанятых.

11:55
В Чистополе отремонтируют дороги за 100 млн рублей

Замруководителя горисполкома Фарход Садиков рассказал, что на республиканские средства заасфальтируют участки дорог на 13 улицах.

11:30
По мотивам волейбольного матча на Олимпийских играх в Лондоне между РФ и Бразилией могут снять фильм

Лента могла появиться в кинотеатрах и ранее, однако сначала было решено снять «Движение вверх».

11:25
Очевидцы сняли на видео ДТП с такси и еще двумя легковыми авто в Казани

Авария произошла ночью на возле дома № 99 на улице Павлюхина

11:14
Болельщики выбрали лучшего хоккеиста «Челнов»

Первое и второе места разделила одна сотая балла — Николай Патрушев обошел Айдара Ханнанова.

11:07
В Казани с балкона четвертого этажа пожарные сняли мужчину, спасавшегося от огня

Возгорание произошло на четвертом этаже дома на улице Амирхана.

11:00
Наставник «Зенита-Казани»: В новом сезоне пройдет небольшая ротация, но основной костяк сохранится

Владимир Алекно рассказал о новой позиции Максима Михайлова на площадке.

10:44
Президент России поручил ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Законопроекты должны быть разработаны до 2 декабря 2019 года.

10:30
Владимир Алекно: В России ведется внедрение программы по развитию спорта с младенческого возраста

Наставник «Зенита-Казани» рассказал, как определить склонность ребёнка к тому или иному виду спорта.

10:07
Защитник УНИКСа о победе над «Калевом»: «Мы стали стали эффективнее атаковать»

Игра казанцев против эстонского «Калева» завершилась со счетом 92:82.

09:45
Художник-оформитель бара «Бегемот» и ресторана «Казань» откроет персональную выставку в Свияжске

Авторству художника принадлежат проекты художественного оформления многочисленных объектов Татарстана.

09:20
Главный тренер УНИКСа о победе над «Калевом»: В следующий раз нам нужно играть с большей страстью

Матч против эстонской команды завершился со счетом 92:82.

08:18
Книжный фестиваль состоится в третьи выходные июня в парке «Черное озеро»

Подборку на лето предложат 80 издательств — они продемонстрируют бестселлеры и незаслуженно обойденные вниманием книги из разных сфер литературы.

07:35
Пиццамейкер, салон красоты «Чибэркэй»: бугульминские педагоги представили проекты для детсадов

Юным бугульминцам рассказали о профессиях.

06:44
На народных гуляньях «Красная горка» в Болгаре выступили казачьи и народные ансамбли

«Красная Горка» – это народное название первого воскресенья после Пасхи, традиционный праздник славянских народов.

05:28
Весенние танцы, электронную музыку и видеоэксперименты покажут на open-air фестивале в Челнах

В фестивале примут участие музыканты, танцоры и другие творческие личности из Казани, Набережных Челнов, Москвы и Ижевска.

04:20
Нижнекамские поисковики «подняли» останки 28 советских солдат под Волгоградом

Из обнаруженных останков 28 бойцов Красной армии только один имел при себе медальон, в котором хранились его личные данные.

03:22
На Аллее Героев в Болгаре появились новые саженцы

Мероприятие состоялось в рамках акции «День посадки леса».

02:50
В Тетюшском районе сельчане дали премьеру комедии «Шесть невест, один жених»

Действие комедии происходит в бухгалтерии, где работают шесть женщин разного возраста и разными характерами, а также один мужчина – Рахматулла-абы.

01:11
Библиотекари Верхнеуслонского района показали ветерану фотоальбомы и книгу памяти времен СССР

Листая альбом 1980 года о становлении и развитии предприятия, ветеран вспоминал об односельчанах, работавших в этой организации.

00:23
Фельдшер из Нижнекамска признана одной из лучших в Татарстане

Третье место в категории «Лучший фельдшер» завоевала фельдшер станции скорой медпомощи из Нижнекамска Светлана Клипова.

3.05 23:44
Марат Ахметов: У Елабужского района есть шансы преуспеть в сельском хозяйстве

Посевные работы в районе начались 25 апреля, на сегодня засеяны треть всех площадей.

3.05 22:47
На сплаве в Марий Эл погиб житель Казани, на которого упало дерево

Дерево свалило сильным ветром, и оно упало мужчине на шею.

События