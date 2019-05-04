В Чистополе отремонтируют дороги за 100 млн рублей

(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). В текущем году в рамках республиканского финансирования на строительство и капитальный ремонт дорог в Чистополе выделено 100 млн рублей, пишут «Чистопольские известия».

Замруководителя горисполкома Фарход Садиков рассказал, что на эти средства заасфальтируют участки дорог на 13 улицах. Среди них – улицы Карла Маркса, Левитана, Маринина, Жукова, Октябрьская, Хамзина, Пионерская, Комсомольская, Ухтомского, Карла Либкнехта, также работы запланированы на участке дороги от пересечения улицы Курченко до улицы Хади Такташа. Общая протяженность составит более 4 км.

На улицах Маринина, Левитана и Хамзина уже положен асфальт. Также будет производиться асфальтирование и на стоянке около Серафимовского кладбища площадью 2,3 тыс. квадратных метров.

За счет средств дорожного фонда благоустроят заездные карманы возле остановок по улице Льва Толстого. Уже закуплены новые остановочные павильоны. В программу финансирования вошла площадка у поликлиники по улице Галактионова площадью 1,6 тыс. квадратных метров. Для пешеходов обновят тротуары на улицах Левитана и от улицы Курченко до улицы Хади Такташа.

Дворы многоквартирных домов также станут комфортнее для пешеходов и водителей. В республиканскую программу вошли придомовые территории по улицам Часовая, Молодежная, Энгельса, Виктора Ногина, Привалова, 40 лет Победы.

Кроме того, будет проведен и ямочный ремонт дорожного полотна. Параллельно с асфальтированием ощебенят улицы Тюленина, Исхакый, Набережная Ржавец, Демьяна Бедного, Льва Толстого, второй переулок Льва Толстого, Мичурина, Грибоедова, Пугачева, Ибрагимова, Байдукова, участок дороги между домом № 105 по улице Мичурина и улицей Пушкина.

Дорожное полотно деревень и сел Чистопольского района также ждут позитивные перемены. Средства на их благоустройство выделены из республиканского бюджета. Работы по щебенению проведут в селе Чистопольские Выселки на улицах Гагарина и Мичурина, в Юлдузе – на улице Победы, в деревне Верхняя Кондрата – на улице Центральная, в селах Кутлушкино – на улице Валеева и Большом Толкише – на улицах Центральная и Гаврилова.

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