(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео ДТП с такси и еще двумя легковыми авто в Казани. Соответствующим роликом они поделились в социальных сетях.

На кадрах видно, что у одного автомобиля серьезно поврежден багажник, а у машины «Яндекс.Такси» разбит капот.

«Авария произошла около полуночи напротив дома № 99 на улице Павлюхина. Сначала там столкнулись два легковых автомобиля. Пока водители ожидали полицейских, чтобы оформить ДТП, в одну из машин врезалась еще одна легковушка», – рассказали в МВД по РТ.

По их информации, в результате один человек получил травмы и обратился к врачам за помощью.

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