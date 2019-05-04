По мотивам волейбольного матча на Олимпийских играх в Лондоне между РФ и Бразилией могут снять фильм

(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). По мотивам финального волейбольного матча на Олимпийских играх в Лондоне между сборной России и сборной Бразилии в 2012 году могут снять полнометражный фильм. Об этом в интервью генеральному директору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину рассказал главный тренер «Зенита-Казани», а в 2012-м наставник национальной сборной Владимир Алекно.

«Есть идея снять фильм. Я разговаривал с Владимиром Машковым на одном из заседаний, он сказал: „Мы думали, но мы если бы приняли решение сейчас снять фильм про этот матч, то матч 1971 года ушел бы в историю без воспоминаний“. Поэтому решили дать какое-то увековечение сначала этого матча, я так думаю, что все еще впереди», — сообщил Алекно.

В матче 2012 года сборная России, уступая 0:2 по партиям и 19:22 в третьем сете, одержала победу со счетом 3:2 и завоевала первое в своей истории олимпийское золото. Бразильцы же, имея два матчбола, упустили победу и стали серебряным призером.

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