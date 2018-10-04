Наставник «Зенита-Казани»: В новом сезоне пройдет небольшая ротация, но основной костяк сохранится

(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). Главный тренер «Зенита-Казани» Владимир Алекно в интервью генеральному директору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ» сообщил об изменениях в составе сезона 2019/2020, когда команду покинут Алексей Вербов и Мэтт Андерсон.

«Конечно, будет небольшая ротация. Но основной костяк сохранен. Тем не менее сегодня рынок становится все тяжелее. Мне кажется, что сейчас из-за общей тенденции в мире очень редко появляются такие самородки, как Вильфредо Леон, Ореоль Камехо, Георг Грозер, Максим Михайлов, которые заточены для чемпионата России, которые очень способны. Ты берешь игроков и понимаешь — это люди, которые изменят волейбол. Такие, как Ллой Болл, Клейтон Стэнли, поэтому иногда приходится придумывать что-то нестандартное», — сообщил Алекно.

Как заявил специалист, после ухода с позиции доигровщика Андерсона его место займет Михайлов: «В следующем сезоне Макс Михайлов пойдет у нас принимать, это нестандартный ход, для него это загадка. Хотя мы это уже пробовали».

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