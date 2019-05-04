Владимир Алекно: В России ведется внедрение программы по развитию спорта с младенческого возраста

(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). В России ведется внедрение программы, согласно которой курс подготовки для спортсменов начнется уже в младенческом возрасте. Об этом рассказал главный тренер «Зенита-Казани» Владимир Алекно в интервью генеральному директору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

«В данный момент я являюсь членом Общественной палаты, и есть программа, разработанная Ириной Винер (тренер по художественной гимнастике — прим. Т-и), которую мы пытаемся внедрить в жизнь и которая уже отчасти работает, где на каждом этапе дети проходят подготовку и исследование. Они проходят общий курс от младенческого возраста для укрепления скелета, на дальнейшем этапе — мышечной массы, скоростных качеств и так далее», — поделился Алекно.

По словам специалиста, к семи-десяти годам курс позволит подготовить ребенка к спортивной жизни, а потом и определить, в каком виде спорта ребенок смог бы раскрыться.

Также наставник «Зенита» рассказал, как определить родителям склонность ребенка к тому или иному виду спорта: «Определить взглядом очень сложно, хотя, если мальчик или девочка в 13-14 лет ростом под 185 и с 44-45 размером ноги, а его на аркане тащат в футбол, хоккей или теннис, только потому что он в старости накормит — это глупо. Есть очень много примеров, когда высокорослые ребята идут в футбол. Ну и вы представляете: более одаренный, небольшого роста, юркий, скоростной набор детей и среди них два-три человека с ростом 185».

Как отметил Алекно, такие дети будут отставать в технике, в скорости, тем более, что в детском возрасте это все чувствительно: «Я знаю немало случаев, когда ошибочный выбор вида спорта отбивает охоту заниматься чем-либо вообще».

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