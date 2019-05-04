Защитник УНИКСа о победе над «Калевом»: «Мы стали стали эффективнее атаковать»

(Казань, 4 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Эрик Макколлум, американский защитник казанского УНИКСа, ставший самым результативным игроком первого матча четвертьфинала лиги ВТБ с «Калевом» (92:82), набравший 29 очков+5 подборов+4 передачи, прокомментировал победу над соперником, отметив решающие коррективы в игре казанцев во второй половине.

«Судьбу матча мы решили во второй половине. Именно в этот момент мы хорошо сыграли как в защите, так и в нападении. Стали забивать легкие мячи и постепенно нарастили свое преимущество», — констатировал Макколлум.

Поясняя разницу в первой и второй половине, Эрик акцентировал наше внимание на атаке УНИКСа: «Мы наконец разобрались в системе защиты „Калева“, они ее меняли. И главное, наше нападение стало более эфективным. И во втором матче 5 мая все решит защита. Снова будет такой же упорный матч. Повторюсь, все будет зависеть от того, как мы сыграем в защите».

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