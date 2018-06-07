Татар-информ

4 мая 2019, 09:20

Спорт

Главный тренер УНИКСа о победе над «Калевом»: В следующий раз нам нужно играть с большей страстью

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Спорт

Главный тренер УНИКСа о победе над «Калевом»: В следующий раз нам нужно играть с большей страстью

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Матч против эстонской команды завершился со счетом 92:82.

(Казань, 4 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал победу над «Калевом» (92:82) в первом четвертьфинальном матче лиги ВТБ, признав, что временами его команде не хватало страсти.

«Поздравляю „Калев“, они очень хорошо провели игру. Это была нелегкая игра. Сегодня „Калев“ использовал две разные защитные модели. Это очень нас дестабилизировало, нам было непросто. В следующий раз нам нужно играть с большей страстью. Сейчас нам нужно восстановиться перед сложной игрой в воскресенье», — резюмировал Прифтис.

Отдавая должное сопернику, Прифтис отметил хорошую игру УНИКСа в защите, что позволило казанцам переломить ход встречи: «Да, ожидали трудной игры. „Калев“ победил в семи из последних девяти матчей. Это сильная команда. Во второй половине мы сыграли хорошо в защите. В четвертой четверти мы смогли повести +15. Мы хорошо двигали мяч и могли забивать легкие очки».

Объясняя отсутствие в составе УНИКСа американского разыгрывающего Пиеррии Хенри, наставник команды сослался на лимит на легионеров.

«Нам можно было включить лишь шесть легионеров в заявке. Хенри в порядке. Но мы решили поберечь его. Все-таки он долго восстанавливался от травмы», — пояснил тренер.

Комментируя яркую игру Эрика Макколлума, набравшего 29 очков, но сделавшего 6 потерь, Прифтис ответил философски: «Против „Калева“ лучше не делать потери. Они очень хорошо играют при переходах из защиты в нападение. Сегодня у нас было 13 потерь. Что до его потерь, то это игра».

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