Татар-информ

4 мая 2019, 07:35

Наука и образование

Пиццамейкер, салон красоты «Чибэркэй»: бугульминские педагоги представили проекты для детсадов

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Наука и образование

Пиццамейкер, салон красоты «Чибэркэй»: бугульминские педагоги представили проекты для детсадов

Юным бугульминцам рассказали о профессиях.

(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). Педагоги и воспитанники бугульминских детсадов представили проекты «Школа юного эколога», «Ателье “Модница”», «Конструкторское бюро “Кубик”», «Пиццамейкер», «Салон красоты “Чибэркэй”» и другие, пишет «Бугульминская газета».

Мероприятие прошло в рамках методического десанта. Детский сад № 8 представил опыт работы по теме «Проектная деятельность как средство ранней профориентации дошкольников» старшим воспитателям дошкольных образовательных учреждений Бугульминского района.

Главной целью ранней профориентации детей является развитие эмоционального отношения ребенка к профессиональному миру. Ключевым средством формирования у детей представлений о профессиях взрослых – игра. Поэтому знакомство детей с миром профессий происходит через реализацию исследовательско-игровых проектов.

При выборе темы проекта педагоги опирались на возраст воспитанников и их игровые предпочтения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что нижнекамские дошкольники впервые сразились в республиканском конкурсе BabySkills.

 

 

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