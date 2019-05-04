Пиццамейкер, салон красоты «Чибэркэй»: бугульминские педагоги представили проекты для детсадов

(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). Педагоги и воспитанники бугульминских детсадов представили проекты «Школа юного эколога», «Ателье “Модница”», «Конструкторское бюро “Кубик”», «Пиццамейкер», «Салон красоты “Чибэркэй”» и другие, пишет «Бугульминская газета».



Мероприятие прошло в рамках методического десанта. Детский сад № 8 представил опыт работы по теме «Проектная деятельность как средство ранней профориентации дошкольников» старшим воспитателям дошкольных образовательных учреждений Бугульминского района.



Главной целью ранней профориентации детей является развитие эмоционального отношения ребенка к профессиональному миру. Ключевым средством формирования у детей представлений о профессиях взрослых – игра. Поэтому знакомство детей с миром профессий происходит через реализацию исследовательско-игровых проектов.



При выборе темы проекта педагоги опирались на возраст воспитанников и их игровые предпочтения.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что нижнекамские дошкольники впервые сразились в республиканском конкурсе BabySkills.

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