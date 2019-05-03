Нижнекамские поисковики «подняли» останки 28 советских солдат под Волгоградом

(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). Поисковый отряд «Нефтехимик» из Нижнекамска уже вторую неделю несет «Вахту памяти» под Волгоградом, по данным на начало мая, бойцы сумели обнаружить останки 28 солдат, передает «НТР 24».

Волонтеры работали вблизи села Самофаловка, где в годы Великой Отечественной войны шли масштабные бои.





Из обнаруженных останков 28 бойцов Красной Армии, только один из них имел при себе медальон, в котором хранились его личные данные. Павшим солдатом оказался Михаил Петрович Бочаров, уроженец Тульской области, пропавший без вести в ноябре 1942 года. Сейчас поисковики разыскивают его родственников.





Кроме единственного медальона, нижнекамцы обнаружили в массовом захоронении курительный мундштук, стеклянные хлорницы, у одного солдата на руке был надет компас. Большой интерес вызвали и цветные карандаши, что, по словам поисковиков, может свидетельствовать о том, что погибшие входили в группу, которая работала с картами.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.