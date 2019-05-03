Фельдшер из Нижнекамска признана одной из лучших в Татарстане

(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). В Казани подвели итоги республиканского этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием 2019», в котором большие успехи продемонстрировали нижнекамские специалисты, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.
В конкурсе приняли участие шесть представителей НЦРМБ – медсестры, лаборанты и фельдшеры.
Третье место в категории «Лучший фельдшер» завоевала фельдшер станции скорой медпомощи из Нижнекамска Светлана Клипова. Диплом в номинации «За верность профессии» получила медсестра врача общей практики Назия Бурмистрова.
Дипломы в категории «Лучший фельдшер» и «Лучший лаборант» получили фельдшер-лаборант Эльмира Арчибасова, фельдшеры станции скорой медицинской помощи Наталья Кричмар и Айдар Билалов и рентгенолаборант Ляля Калашникова.