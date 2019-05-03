Татар-информ

4 мая 2019, 00:23

Здоровье и среда

Фельдшер из Нижнекамска признана одной из лучших в Татарстане

Рекомендуем

Здоровье и среда

Фельдшер из Нижнекамска признана одной из лучших в Татарстане

Фото: e-nkama.ru

Третье место в категории «Лучший фельдшер» завоевала фельдшер станции скорой медпомощи из Нижнекамска Светлана Клипова.

(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). В Казани подвели итоги республиканского этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием 2019», в котором большие успехи продемонстрировали нижнекамские специалисты, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

В конкурсе приняли участие шесть представителей НЦРМБ – медсестры, лаборанты и фельдшеры.

Третье место в категории «Лучший фельдшер» завоевала фельдшер станции скорой медпомощи из Нижнекамска Светлана Клипова. Диплом в номинации «За верность профессии» получила медсестра врача общей практики Назия Бурмистрова.



Дипломы в категории «Лучший фельдшер» и «Лучший лаборант» получили фельдшер-лаборант Эльмира Арчибасова, фельдшеры станции скорой медицинской помощи Наталья Кричмар и Айдар Билалов и рентгенолаборант Ляля Калашникова.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Синоптики Татарстана предупреждают о дождях, грозах и сильном ветре
Новости дня
00:23
Фельдшер из Нижнекамска признана одной из лучших в Татарстане

Третье место в категории «Лучший фельдшер» завоевала фельдшер станции скорой медпомощи из Нижнекамска Светлана Клипова.

3.05 23:44
Марат Ахметов: У Елабужского района есть шансы преуспеть в сельском хозяйстве

Посевные работы в районе начались 25 апреля, на сегодня засеяны треть всех площадей.

3.05 22:47
На сплаве в Марий Эл погиб житель Казани, на которого упало дерево

Дерево свалило сильным ветром, и оно упало мужчине на шею.

3.05 22:18
Гимнастов обяжут носить на форме флаг или название своей страны
3.05 21:50
В Госдуме предложили не ремонтировать дороги в праздничные дни
3.05 21:24
Владимир Алекно об очередном поражении: «Зениту-Казани» мешает отсутствие права на ошибку

Наставник казанского клуба прокомментировал поражение «Кузбассу» во втором матче финальной серии со счётом 1:3.

3.05 21:02
УНИКС стартовал в плей-офф с домашней победы

Послезавтра в Казани пройдет второй матч серии до трех побед.

3.05 20:46
Хорен Байрамян о победе над «Оренбургом»: Получилось сыграть остро

Полузащитник «Рубина» рассказал, был ли правомерен пенальти во втором тайме.

3.05 20:38
Семейный доход главы Тетюшского района оказался в десятки раз больше коллег

Главы муниципальных районов Татарстана отчитались о доходах за прошедший год.

3.05 20:24
Полузащитник «Рубина»: Мы победили за счёт командных действий, терпения и характера

Евгений Башкиров похвалил свою команду за «напористость».

3.05 20:10
Два поражения за два дня: волейболисты «Зенита-Казани» в шаге от неполучения «золота» Суперлиги

Второй поединок финальной серии против кемеровского «Кузбасса» завершился со счётом 1:3.

3.05 19:42
Наставник «Оренбурга»: Случилось недоразумение в лице судьи – он придумал пенальти

Владимир Федотов провёл анализ матча против «Рубина».

3.05 19:26
Курбан Бердыев: Сегодня моментами мы выдали лучшую по качеству игру «Рубина»

Наставник казанского клуба прокомментировал победу над «Оренбургом» со счётом 2:0.

3.05 19:10
Россиян ждет трехдневная рабочая неделя
3.05 18:38
Первая победа в 2019 году: «Рубин» наконец проснулся после зимней спячки

Домашняя встреча на «Казань Арене» завершилась со счётом 2:0.

3.05 18:06
Центр Казани 4 и 5 мая перекроют из-за проведения марафона

Старт забегам Казанского марафона будет дан у Центрального стадиона.

3.05 17:34
Марат Муратов оказался самым богатым в Аппарате Президента Татарстана

Сотрудники Кабмина РТ и Аппарата Президента РТ отчитались о доходах за прошедший год.

3.05 17:18
Гонка на титул лучшего жокея 10-летия и дети на пони: на казанском ипподроме начался новый сезон

Скачки и гонки будут проходить каждую пятницу, и сезон продлится до конца сентября.

3.05 16:40
ГСО РТ под управлением Александра Сладковского выступил в Японии

На фестивале «Безумный день» в Токио оркестр будет давать по три концерта в день до 5 мая.

3.05 16:14
В Набережных Челнах выросли объем отгруженной продукции и торговый оборот

Объем строительных работ вырос на 4%, выполнение составило 2 млрд 617 млн рублей.

3.05 15:58
Эксперты признали Google Chrome самым популярным браузером в мире
3.05 15:22
Татарстанцы завоевали 21 награду на чемпионате и первенстве Европы по ушу

В копилке представителей республики – четыре золотых, шесть серебряных и 11 бронзовых наград.

3.05 14:54
Данис Зарипов: «Пока не знаю, где буду играть»

Ставший свободным агентом хоккеист пока не получил предложения от «Ак Барса» заключить новый контракт.

3.05 14:32
Под Казанью состоится второй этап Кубка России по стендовой стрельбе

Состязания в дисциплинах «трап» и «скит» пройдут с 3 по 8 мая.

3.05 14:12
Рок-группа «Прогульщики» презентовала новый клип с Казанской ратушей, вертолетом и похищением

Съемки проходили этой зимой в шести локациях, в том числе и в Казанской ратуше.

События