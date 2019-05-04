Весенние танцы, электронную музыку и видеоэксперименты покажут на open-air фестивале в Челнах

(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). 18 и 19 мая состоится пятый ежегодный фестиваль электронной музыки, стрит-арта и урбан-культуры MAY DAY, сообщается в паблике события во «ВКонтакте».

«Это новая городская культура, пропитанная любовью к электронной музыке, в которой сочетаются интересные и творческие личности, актуальное звучание, здоровая атмосфера и русская харизма», – сообщили организаторы.





В фестивале примут участие музыканты, танцоры и другие творческие личности из Казани, Набережных Челнов, Москвы и Ижевска.

Территория, благоустроенная руками арт-энтузиастов, является площадкой реализации видеохудожников, будет наполнена различными арт-объектами, видеоинсталляциями и визуальными экспериментами.

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