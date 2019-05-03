На народных гуляниях «Красная горка» в Болгаре выступили казачьи и народные ансамбли

(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). На центральной площади города Болгар прошло массовое народное гуляние «Красная горка», пишет газета «Яна тормыш».



«Красная Горка» – это народное название первого воскресенья после Пасхи, традиционный праздник славянских народов. Горками на Руси называли места сельских гуляний, которые первыми просыхают весной. Именно на них собиралась молодежь, плясала, пела, играла и водила хороводы.





Праздник в Спасском районе состоялся при участии зампредседателя Госкомитета РТ по архивному делу Резеды Шайхутдиновой, замглавы Спасского района Сергея Тюнева, замруководителя исполкома Елены Афоньшиной, секретаря местной партийной организации КПРФ Виктора Владимирова.

На сцене перед жителями района выступили ансамбль «Сударыня» (Никольское), «Сударушка» (Кузнечиха), «Лебедушка» (Куралово), «Веснушки» (Антоновка), казачьи ансамбли «Любо» и «Станица Спасская», детский ансамбль «Веселая компания» и многие другие.



Артисты исполняли народные и обрядовые песни. Под музыку певцы и публика выходили и становились в большой хоровод, затевали игры.

Параллельно на площадках праздника проходила игровая программа и мастер-классы по росписи пасхальных яиц и изготовлению народных кукол.

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