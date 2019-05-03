Татар-информ

4 мая 2019, 02:50

Культура

В Тетюшском районе сельчане дали премьеру комедии «Шесть невест, один жених»

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Культура

В Тетюшском районе сельчане дали премьеру комедии «Шесть невест, один жених»

Фото: tetyushy.ru

Действие комедии происходит в бухгалтерии, где работают шесть женщин разного возраста и разными характерами, а также один мужчина – Рахматулла-абы.

(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). Творческая группа «Сюмбель» представила спектакль по пьесе Туфана Миннуллина под названием «Шесть невест, один жених» на сцене Беденьгинского дома культуры Тетюшского района. Событие состоялось в рамках Года театра, объявленного в России, пишет газета «Авангард».

Действие комедии происходит в бухгалтерии, где работают шесть женщин разного возраста и с разными характерами, а также один мужчина – Рахматулла-абы.

Сотрудницы маленького коллектива стремятся привлечь внимание единственного мужчины, который старается сделать комплимент или дать дельный совет каждой. Характеры героев этой грустной комедии передали сельчане Гульфия Мавлютова, Альфия Минкина, Альфия Абдрахманова, Инзиля Салиева, Лейла Салиева, Гульназ Идрисова, Рафис Хуснутдинов.

Публике постановка очень понравилась. После спектакля они делились восторженными отзывами.

«Мы восхитились главным героем, его терпением и выдержкой – ведь сложно ему пришлось в женском коллективе. Молодцы актеры – первый спектакль, а так талантливо сыграли роли. Было очень интересно», – поделились зрители.

 

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