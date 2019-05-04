Библиотекари Верхнеуслонского района показали ветерану фотоальбомы и книгу памяти времен СССР

(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). В канун Дня Победы, а также в рамках Весенней недели добра, макуловские библиотекари Верхнеуслонского района посетили ветерана Великой Отечественной войны Александра Махнина, пишет газета «Волжская новь».

В селе проживает последний победитель второй мировой войны и находится он в здравии и позитивном настроении. Он радуется приходу гостей, особенно библиотекарей, которые всегда приносят хорошие новости о селе и районе.

В этот день библиотекари предложили ветерану посмотреть фотоальбомы об истории районного объединения «Сельхозтехника», которая работала в Макулове.

Листая альбом 1980 года о становлении и развитии этого предприятия, ветеран вспоминал об односельчанах, работавших в этой организации. Он уверен, что именно это предприятие дало мощное развитие всему селу.

Особый интерес ветеран проявил к «Книге почета», в которую занесены имена передовиков производства вплоть до начала перестроечного периода в стране. Есть среди них и участники Великой Отечественной войны.

«Время, проведенное с ветераном, пролетело незаметно, а уходя, гости договорились с ветераном встретиться в День Победы», – отмечает источник.

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