Художник-оформитель бара «Бегемот» и ресторана «Казань» откроет персональную выставку в Свияжске

(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). 8 мая в Государственном музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» в здании Художественной галереи откроется выставка «Посвящаю Свияжску. Евгений Голубцов», сообщает пресс-служба музея.



Евгений Голубцов родился в Казани в 1949 году, окончил Казанское художественное училище.



Евгений Георгиевич является членом Союза художников СССР и России, заслуженным деятелем искусств Республики Татарстан, награжден медалью Российской академии художеств «И. И. Шувалов, к 250-летию образования Академии художеств» (2010).



Авторству художника принадлежат проекты художественного оформления многочисленных объектов Татарстана. Созданная им «Группа 17» запомнилась памятными интерьерами и художественным оформлением бара «Бегемот», ресторана «Казань» и многих других, теперь уже не существующих заведений города Казани.



Под его руководством выросло немало современных дизайнеров-художников. В 1989 году художник купил себе дом в Свияжске, а в 1990 году в соборе в честь иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих Радость» была организована выставка его работ.



В экспозиции будут представлены новые работы Евгения Георгиевича и признанные произведения из фондов музея-заповедника. Посетители смогут увидеть около тридцати картин. Выставка будет работать до 7 июля.



Открытие выставки состоится в 13.00.

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