На сплаве в Марий Эл погиб житель Казани, на которого упало дерево

(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). На сплаве в Марий Эл на жителя Казани упало дерево, сообщили в официальной группе Марийской аварийно-спасательной службе в соцсети.

Сегодня днем на пульт оперативного дежурного Марийской аварийно-спасательной службы поступил сигнал о том, что у реки Юшут в Звениговском районе на мужчину упало дерево.

Приехавшие на место спасатели уложили пострадавшего на носилки и донесли до медиков «скорой помощи». Пострадавшим оказался 35-летний житель Казани. С подозрением на перелом ключицы мужчину направили в одну из больниц Волжска.

По информации в соцсетях, дерево свалило сильным ветром. Оно упало на шею туриста, когда тот вылезал из палатки. По дороге в больницу, по данным пользователей соцсетей, мужчина скончался.

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