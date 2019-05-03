Владимир Алекно об очередном поражении: «Зениту-Казани» мешает отсутствие права на ошибку

(Казань, 3 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер казанского волейбольного клуба «Зенит» Владимир Алекно после второго поражения «Кузбассу» заявил, что играть в стрессовых ситуациях его подопечным не в новинку и шанс у них ещё есть.

«После первого матча не особо что-то поменялось. “Кузбасс” все также нас пока переигрывает, у них все получается. У них свобода действий. У нас же нет права на ошибку, это мешает. Думаю, это основная причина такого количества ошибок. Но мы выиграли немало серьезных соревнований, находясь в тяжелых ситуациях, у нас есть какой-то шанс. Попробуем», — рассказал журналистам Алекно.

Решающий матч финальной серии состоится 7 мая в Кемерово. В нем казанцам необходима только победа.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.