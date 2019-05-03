Хорен Байрамян о победе над «Оренбургом»: Получилось сыграть остро

(Казань, 3 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Полузащитник «Рубина» Хорен Байрамян прокомментировал победу над «Оренбургом» со счётом 2:0 в матче 27 тура чемпионата России.

«В два мяча выиграли, давно не побеждали. Очень рады, что удалось добиться этого дома, при своих болельщиках. Сегодня не скажу, что в нападении с Дмитрием Полозом мы были как мировые звезды: обыграли двоих-троих и забили. Просто получилось сыграть остро, и мы были за это вознаграждены, удача была на нашей стороне», — поделился Байрамян.

Также он прокомментировал эпизод во втором тайме, когда арбитр назначил пенальти: «Не могу точно ответить, был ли пенальти. Я видел, что бью по воротам, сначала мяч попал в руку, а потом, наверное, в грудь, поэтому центральный защитник “Оренбурга” много спорил, но мне показалось, что в руку попал мяч».

«Сегодня мы работали и старались, удача улыбнулась нам, мы выиграли. Конечно, эмоции хорошие, двигаемся дальше. Теперь нам никого не надо бояться, идти вперед и побеждать дальше. Я думаю, мы дадим бой каждому сопернику», — резюмировал Байрамян.

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