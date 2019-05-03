Татар-информ

3 мая 2019, 20:10

Спорт

Два поражения за два дня: волейболисты «Зенита-Казани» в шаге от неполучения «золота» Суперлиги

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Спорт

Два поражения за два дня: волейболисты «Зенита-Казани» в шаге от неполучения «золота» Суперлиги

Фото: Ильнар Тухбатов/архив

Второй поединок финальной серии против кемеровского «Кузбасса» завершился со счётом 1:3.

(Казань, 3 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Казанский волейбольный клуб «Зенит» вновь проиграл кемеровскому «Кузбассу». Вторая встреча финальной серии завершилась со счётом 1:3.

Владимир Алекно не стал менять состав, который только вчера потерпел поражение со счётом 0:3, поэтому на площадке вновь появились доигровщики Мэтт Андерсон и Эрвин Нгапет, блокирующие Александр Самойленко и Артём Вольвич, диагональный Максим Михайлов, связующий Александр Бутько и Алексей Вербов на позиции либеро.

Обе команды очень серьёзно настроились на матч, поэтому они не собирались дарить друг другу преимущество — 5:5 на самом старте. Однако чуть позже команда из Кемерово начала отрыв от хозяев: +2, +4 очка. «Зенит» же выступал в роли догоняющего. Казанцы даже догоняли и перегоняли волейболистов из Кемерово, однако в партии все равно уступили — 23:25.

Второй сет подопечные Алекно начали более уверенно, сразу же взяв его ход под свой контроль. В середине партии преимущество хозяев составило четыре очка, и отступать Михайлов и компания не собирались. Как итог — 25:19.

Третий сет начался с преимущества «Зенита», однако вскоре казанцы его растеряли, и «Кузбасс» оторвался на три очка. Начались своеобразные качели, преимущество переходило от одной команды к другой. Всё-таки они перевесили в сторону гостей — 23:25.

Четвертая партия, как и предыдущие, казалась очень упорной, но вновь гости демонстрировали чудеса. Их блок работал безотказно, а либеро поднимал даже мертвые мячи. Казанцы же стабильной игрой в защите не могли. Несмотря на камбек в концовке с −6 до −3, кемеровчане все же одержали победу — 22:25.

Следующая игра пройдёт 7 мая в Кемерово. Для казанцев это станет последней возможностью зацепиться за «золото».

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