Полузащитник «Рубина»: Мы победили за счёт командных действий, терпения и характера

(Казань, 3 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Полузащитник казанского футбольного клуба «Рубин» Евгений Башкиров прокомментировал победу над «Оренбургом» со счётом 2:0.

«Я доволен. Победить, мне кажется, удалось за счет командных действий, за счет терпения и характера», — поделился с журналистами Башкиров.

Также футболист прокомментировал эпизод со своим забитым голом: «Сказалась напористость всей команды. Мне кажется, мы очень хотели забить, чтобы переломить ход игры, потому что немножко от обороны играли первые минут тридцать. Забили, и это дало порыв, на второй тайм в том числе, а второй гол стал очень важным».

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