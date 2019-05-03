Наставник «Оренбурга»: Случилось недоразумение в лице судьи – он придумал пенальти

(Казань, 3 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прошелся резкой критикой по качеству судейства в матче против «Рубина», который завершился победой казанцев со счётом 2:0.

«Во втором тайме у нас все было под контролем, мы нагнетали, создали ряд неплохих моментов. Потом случилось это недоразумение в лице судьи, который поставил очередной придуманный пенальти. На ходу мяч попал там в ребра, и здесь уже было сложно. Тем не менее я благодарен команде, они не опустили руки, доиграли до конца. Еще были моменты, но, к сожалению, реализация оставляет желать лучшего», — пожаловался Федотов.

Также он прокомментировал весь ход игры: «Не все получилось в первом тайме. То, что планировали, не удалось. Не обостряли игру, когда были моменты. Контролировали игру, ничего не давали создавать сопернику. Пропустили быструю атаку и досадный рикошет, нужно посмотреть. На мой взгляд, вратарь немножко рано покинул ворота, реагируя на этот прострел или удар. Сложно сказать, тем не менее пропустили этот обидный гол».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.