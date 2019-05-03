Курбан Бердыев: Сегодня моментами мы выдали лучшую по качеству игру «Рубина»

(Казань, 3 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал домашнюю победу над «Оренбургом» со счётом 2:0.

«Как я и предполагал, тяжелая игра. С первым голом повезло. В целом, я думаю, ребята заслужили победу. Сегодня моментами мы выдали лучшую по качеству игру “Рубина”. Мы идем к этому в каждой игре. Моментов становится все больше и больше. Какой-то прогресс в этом есть», — сообщил Бердыев журналистам.

Также он рассказал об игре конкретных игроков: «Башкиров выполняет большой объем работы, с нацеленностью на борьбу. Есть технический брак, но в целом есть удовлетворение от его игры. Игрой футболистов, вышедших на замену в целом доволен. Степанов уже поднаелся, Подберезкин тоже подустал, Могилевец хорошо вышел, Сагитов тоже неплохо».

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