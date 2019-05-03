Первая победа в 2019 году: «Рубин» наконец проснулся после зимней спячки

(Казань, 3 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Казанский футбольный клуб «Рубин» наконец победил в матче чемпионата России. Игра против «Оренбурга» завершилась со счётом 2:0.

На игру наставник казанцев Курбан Бердыев выпустил на поле следующий состав: место в воротах занял Иван Коновалов, справа в обороне расположился Ибрагим Цаллагов, слева — Данил Степанов. В центре сыграли Егор Сорокин, Руслан Камболов и Филип Уремович. На линии полузащиты расположились Вячеслав Подберезкин, Евгений Башкиров и Игорь Коновалов, в атаке вышли Дмитрий Полоз и Хорен Байрамян.

Встреча началась с минуты молчания в честь павших в бою во время Великой Отечественной войны. Команды выстроились на линии центрального клуба и вместе со всем стадионом простояли так положенное время. После минуты молчания стартовал матч.

На девятой минуте отличную возможность отличиться упустил Хорен Байрамян, который оказался первым на добивание после плотного удара Вячеслава Подберезкина. Однако армянский форвард пробил сильно выше.

В целом игра была довольно активной, практически без центра поля. Однако до опасных моментов дело доходило редко. Спустя полчаса матча Степанов опасно проходил по своему левому флангу, но точным его удар не вышел. Опасно после штрафного огрызнулся «Оренбург», но казанский кипер показал себя с лучшей стороны.

Недолго не везло «Рубину» после изумительной передачи Байрамяна, которая отрезала троих защитников, свой первый гол за казанский клуб забил Евгений Башкиров, но мяч записали на защитника гостей Сивакова . На 38-й минуте опасный удар со штрафного наносил Камболов, но точность вновь подвела футболистов «Рубина».

«Оренбург» вышел на второй тайм очень заряженным и начал прессинг очень высоко, не давая хозяевам даже выйти из собственной зоны. На 54-й минуте гости создали довольно опасный момент, но Иван Коновалов прервал прострел с левого фланга, а Уремович вынес мяч на угловой. После которого очень близко к воротам бил защитник «Оренбурга», но удача была на стороне хозяев.

Опасные атаки оренбургской команды не прекратились, раз за разом они создавали пожарчики у казанских ворот. Бердыев решил исправить ситуацию и выпустить на поле Павла Могилевца вместо Подберезкина. Десять секунд сыграл Могилевец, получил рассечение на лбу, но продолжить матч сумел.

На 75-й минуте Байрамян получил мяч рядом со штрафной, завозился с ним, но всё-таки ткнул его в сторону ворот и попал в руку защитнику. Полоз с одиннадцатиметровой точки не промахнулся.

Концовка игры проходила под диктовку команды из Оренбурга: игроки больше владели мячом, били по воротам. Иногда спасало везение, иногда — Коновалов. Изредка казанцы убегали в контратаки, которые были бы потенциально опасны, если бы в нападение бежали больше людей, чем только Могилевец или только Байрамян.

На последней минуте счёт мог стать и 3:0, однако дриблинг Байрамяна не помог ему нанести удар по воротам.

Следующая домашняя игра «Рубина» состоится 20 мая. В гости к казанцам приедет махачкалинский «Анжи».

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