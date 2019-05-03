Татар-информ

3 мая 2019, 19:10

Общество

Россиян ждет трехдневная рабочая неделя

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Общество

Россиян ждет трехдневная рабочая неделя

В этом году в мае 13 выходных дней.

(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). Следующая рабочая неделя будет трехдневной из-за празднования Дня Победы. Россияне будут отдыхать четыре дня подряд: с 9 до 12 мая.

Рабочими будут всего три дня, с понедельника до среды, при этом 8 мая можно будет уйти с работы на час раньше.

В этом году в мае 13 выходных дней, больше было только в январе — тогда их было 14.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в День Победы гости праздника на площади Тысячелетия исполнят песни военных лет с тысячным хором Казани.

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