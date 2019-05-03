В Госдуме предложили не ремонтировать дороги в праздничные дни

(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). В Госдуме предложили ограничить ремонт дорог в праздники, чтобы избежать пробок. Соответствующее обращение зампреду Правительства РФ Максиму Акимову направил депутат нижней палаты парламента Василий Власов, сообщает РИА Новости.

Проведение ремонтных работ на дорогах в праздничные дни создает дополнительную нагрузку на трафик, при том, что количество автомобилей в выходные увеличивается, отметил депутат.

«Огромному количеству людей приходится стоять в пробках в силу ремонта одной или даже нескольких полос движения», — подчеркнул Власов.

Депутат попросил Правительство оценить инициативу и по возможности одобрить реализацию идеи.



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