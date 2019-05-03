Татар-информ

3 мая 2019, 17:18

ОбществоСпорт

Гонка на титул лучшего жокея 10-летия и дети на пони: на казанском ипподроме начался новый сезон

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ОбществоСпорт

Гонка на титул лучшего жокея 10-летия и дети на пони: на казанском ипподроме начался новый сезон

Фото: Михаил Захаров

Скачки и гонки будут проходить каждую пятницу, и сезон продлится до конца сентября.

(Казань, 3 мая, «Татар-информ», Рамис Габасов). На международном конно-спортивном комплексе «Казань» состоялось открытие 14-го скакового сезона. Сезон традиционно стартует в начале мая и длится на протяжении 5 тёплых месяцев года. Об этом рассказала начальник отдела развития Казанского ипподрома Дина Галямшина.

«В этом, 14-ом сезоне, участников, зрителей и гостей ждут сюрпризы. Так у нас впервые пройдут состязания за звание “Лучшего жокея 10-летия”, а также скачки детей на пони», — рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» Галямшина.

Она напомнила, что в прошлом скаковом сезоне проводились детские гонки на пони, в этом же состоятся и скачки — событие «милое и семейное, за которым всегда интересно наблюдать».

Среди гостей мероприятия было очень много семей с детьми. Семья Валиевых приехала на майские праздники в Казань уже второй раз и про открытие скакового сезона узнала совершенно случайно.

«Увидели объявление в интернете и решили сходить. Дочка очень любит лошадей. Решил показать ей настоящие гонки. Мы приезжаем в Казань на майские праздники уже во второй раз из Подмосковья, город Дубна. Казань ведь действительно современный, но спокойный культурный город — нам это очень нравится», — рассказал Азат Валиев.

Количество горожан же среди зрителей на скачках редеет. Кто-то приходит попытать удачу в ставках, а кто-то — поддержать своих знакомых участников-жокеев. «Многое зависит не только от скакуна или его наездника, но и от окружающей обстановки, даже до состава покрытия ипподрома», — рассказывают заинтересованные зрители.

Над покрытием работали татарстанские специалисты, рассказала агентству начальник отдела развития ипподрома. «В его составе кварцевый песок, прорезиненная крошка, дополнительное синтетическое волокно. Обязательно между каждыми стартами проезжает специальная машина, которая выравнивает дорожку, причесывает ее и поливает, чтобы не было никаких кочек, ямок, и она была ровная», — отметила Галямшина. Скачки сегодня — это дань традициям и истории, и в том числе возможность улучшить, проверить породу, добавила она.

Скачки в Татарстане проводятся с 1868 года. Вплоть до 2005 года они проходили на старом ипподроме возле Среднего Кабана. Сейчас же все гонки проводят в новом, самом большом в России международном конно-спортивном комплексе. Посетить и посмотреть на скачки можно будет каждую пятницу до конца сентября, вход свободный.

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