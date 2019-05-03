ГСО РТ под управлением Александра Сладковского выступил в Японии

(Казань, 3 мая, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Государственный симфонический оркестр Татарстана выступил в столице Японии.

В первый день фестиваля «Безумный день» в Токио ГСО РТ и маэстро Александр Сладковский исполнили для зарубежных слушателей сочинения французских авторов: «Гарольд в Италии» Гектора Берлиоза и рапсодию для оркестра «Испания» Эммануэля Шабрие, а также шедевры русских композиторов – Третий фортепианный концерт Сергея Рахманинова и Концерт для скрипки с оркестром Петра Чайковского.

Завтра, 4 мая, программа выступлений откроется детским концертом – прозвучит музыка из сюиты «Пер Гюнт» Эдварда Грига, далее гости фестиваля услышат два произведения Камиля Сен-Санса и Первую симфонию Густава Малера.

В заключительный день фестиваля для слушателей исполнят произведения композиторов разных стран: Жана Краса, Мориса Равеля, Сергея Рахманинова, Пабло де Сарасате, Джорджа Гершвина, Винченцо Беллини, Джакомо Пуччини и многих других.

Ранее ГСО РТ под управлением Александра Сладковского уже принимал участие в фестивале «Безумный день» в Японии в 2014 году, а также во Франции в 2019 году. Кроме того, татарстанский оркестр по приглашению Рене Мартена выступит на международном фестивале фортепианной музыки «Ла-Рок-д’Антерон».

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