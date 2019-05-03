Марат Ахметов: У Елабужского района есть шансы преуспеть в сельском хозяйстве

(Елабуга, 3 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В рамках рабочего облета сегодня заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов осмотрел поля Елабужского района, а также пообщался с руководителями местных сельхозпредприятий. Его сопровождал глава Елабужского района Геннадий Емельянов.

По итогам встречи в своем интервью Марат Ахметов отметил, что посевные работы в районе ведутся хорошими темпами. «Стоит отметить, что в отличие от таких районов, как Азнакаевский, Заинский, Сармановский или Нурлатский, где посевная началась еще в начале апреля, в Елабужском районе полевые работы стартовали чуть позже. Несмотря на это, сделано немало, засеяли уже треть всех площадей, работа видна, район мобилизован, я доволен работой», — сказал министр.

В ходе сегодняшней встречи также обсудили вопросы животноводства и растениеводства. Так, впервые в этом году в районе начали посадку лука. Этим занимается агрофирма «Вятские зори». Посадка лука должна завершиться на днях, а 5 мая здесь начнут сажать картофель. Кроме того, из местного бюджета ряд хозяйств, КФХ и фермеры получили деньги на покупку коров. Всего на эти цели было выделено 20 млн рублей.

Отдельно обсудили и тему грантовой поддержки от Минсельхоза.

«Сегодня обсудили с руководителями хозяйств вопросы производства молока, говорили о покупке дополнительного скота. Район сложный в вопросе кадров, так как рядом ОЭЗ “Алабуга”, недалеко Набережные Челны, и в самом городе есть промышленные предприятия, где всегда есть спрос на рабочие руки. Елабужский район больше промышленно развитый, поэтому сельхозпредприятиям нелегко сохранять коллективы. Несмотря на это, я думаю, у района есть неплохие шансы преуспеть в сельском хозяйстве», — отметил Ахметов.

Посевные работы в районе начались 25 апреля. В этом году посевная площадь составляет 51 тыс. га, в том числе зерновыми будет занято 30 тыс. га. Как сообщали в Управлении сельского хозяйства, все культуры планируется посадить до середины мая и завершить работы к 15 мая.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.