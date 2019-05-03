Татар-информ

3 мая 2019, 14:54

Спорт

Данис Зарипов: «Пока не знаю, где буду играть»

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Спорт

Данис Зарипов: «Пока не знаю, где буду играть»

Фото: Ильнар Тухбатов/архив

Ставший свободным агентом хоккеист пока не получил предложения от «Ак Барса» заключить новый контракт.

(Казань, 3 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Ветеран казанского «Ак Барса», 38-летний форвард Данис Зарипов, единственный обладатель пяти Кубков Гагарина, 1 мая стал свободным агентом. Его контракт с казанским клубом закончился, и новый ему пока не предлагали, о чем он и рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ».

«Пока неизвестно, где буду играть в новом сезоне, – подчеркнул Зарипов. – Мой контракт с “Ак Барсом“ закончился, нового мне пока никто не предлагал. Были лишь разговоры без конкретики».

Правда, Данис отметил, что новый главный тренер команды Дмитрий Квартальнов, с которым Зарипов когда-то вместе играл в «Ак Барсе», заинтересован в нем.

Кроме того, при подписании контракта с Квартальновым президент клуба – руководитель ПАО «Татнефть» Наиль Маганов подчеркнул, что хотел бы сохранить Зарипова в команде.

Сам Данис всегда говорил, что желал бы продолжить карьеру именно в «Ак Барсе». «Однако я не жду никаких новостей о своем будущем вплоть до окончания майских праздников», – резюмировал спортсмен. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «Ак Барс» покинул капитан команды Александр Свитов.

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