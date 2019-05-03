Татар-информ

3 мая 2019, 16:14

Экономика и финансы

В Набережных Челнах выросли объем отгруженной продукции и торговый оборот

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Экономика и финансы

В Набережных Челнах выросли объем отгруженной продукции и торговый оборот

Объем строительных работ вырос на 4%, выполнение составило 2 млрд 617 млн рублей.

(Набережные Челны, 3 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах обнародовали итоги социально-экономического развития за первый квартал 2019 года. За этот период в городе выросли объем отгруженной продукции и торговый оборот.

Индекс промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упал и составил 84,7%. «Минусовой» показатель в начале года, когда еще продолжаются формирование портфеля заказов и раскачка на работе, не редкость, главное, чтобы он не стал тенденцией, отмечают эксперты.

При этом объем отгруженной продукции вырос на 5,8% и составил 69 млрд 245,7 млн рублей. Объем строительных работ вырос на 4%, выполнение в денежном выражении составило 2 млрд 617 млн рублей. Сдано в эксплуатацию 44,6 тыс. квадратных метров жилья, что незначительно меньше прошлогодних показателей.

Оборот розничной торговли вырос на 7%: челнинцы в первом квартале 2019 года оставили в магазинах 37 млрд 695 млн рублей. Средняя заработная плата в Набережных Челнах за первые три месяца года выросла на 2,2%, этот показатель увеличился с 33 тыс. 515 до 34 тыс. 242 рублей.

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