Рок-группа «Прогульщики» презентовала новый клип с Казанской ратушей, вертолетом и похищением

(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). Казанская рок-группа «Прогульщики» закончила съемки и монтаж нового клипа на песню «Трагедия». Клип появился в социальных сетях 2 мая и уже за первые часы набрал более 100 тыс. просмотров.



Съемки проходили этой зимой в шести локациях, в том числе в Казанской ратуше. Всего в клипе снялись более 70 человек. Главные роли исполнили «Мисс Татарстан-2015» Виктория Романова и актер и режиссер «Театра на Булаке» и лаборатории «Угол» Искандер Нуризянов.



«Это была самая масштабная работа, отдельное спасибо исполкому Казани, который поддержал нас и предоставил для съемок ратушу», – поделились музыканты.



В съемках также приняли участие другие известные деятели Казани, среди них – блогер Алмаз Шаймарданов, более известный как Brulik, народные артисты Татарстана Нина Калаганова и Александр Купцов. Режиссером выступил Вадим Крючков.

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