Владимир Алекно рассказал, когда в казанском «Зените» заиграют татарстанские волейболисты

(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). О развитии волейбола в Татарстане и о том, когда в составе казанского «Зенита» заиграют татарстанские волейболисты, накануне финальных матчей чемпионата России и Лиги чемпионов в интервью генеральному директору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину рассказал главный тренер казанского клуба Владимир Алекно.



«Меня часто спрашивают: “Когда мы увидим хотя бы одного татарина в команде?“. Руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров вообще мне ультиматум поставил (смеется). Поверьте, для этого делается все», – заявил Алекно.

Наставник «Зенита» отметил, что волейбол в Татарстане развивается благодаря успехам клуба, главным тренером которого он является, и поддержке небезразличного к этому виду спорта Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина, который уделяет особое внимание открытию волейбольных школ в регионах.

«Сегодня у нас выстроена некая пирамида. Есть школа олимпийского резерва, где мы можем набирать талантливых мальчишек и девчонок, которые учатся и тренируются там по специальному режиму. И это всё за счет федерального бюджета. Потом есть некий техникум, который потом позволяет поступить в академии с более облегченной программой. Плюс открытая школа Гамовой для девчонок более старшего возраста очень хорошо функционирует, ее ведет хороший тренер Светлана Сафронова, и идет неплохой выхлоп талантливых детей», – объяснил особенности выстроенной в республике структуры детского волейбола специалист.

Полная версия интервью выйдет на сайте «События» завтра, 4 мая. Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан-24» в субботу, в 18.30, и в воскресенье, в 13.30.

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