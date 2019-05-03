Музыкальный сервис Last.fm заблокировали в России

(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). Музыкальная социальная сеть Last.fm оказалась заблокирована в России. На проблему обратили внимание пользователи.

Один из юзеров Twitter’а обратился к своему провайдеру «Дом.ru» по поводу блокировки сервиса. Компания сослалась на федеральный список экстремистских материалов Минюста РФ. Одна из страниц соцсети была внесена туда в 2017 году судом Хабаровска.

Газета «Ведомости» отмечает, что по информации сайта «Антизапрет» Last.fm был включен в реестр запрещенных сайтов еще 17 апреля. При этом Роскомнадзор пока официально не объявлял о блокировке сервиса, отмечает РИА Новости.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.