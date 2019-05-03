В Казани покажут фильмы – победители фестиваля документального кино «Рудник»

(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). Сегодня, 3 мая, и завтра, 4 мая, в казанском Центре современной культуры «Смена» пройдет эхо II Международного фестиваля дебютного документального кино «Рудник». Об этом сообщает пресс-служба центра.

Вниманию публики будут представлены фильмы, ставшие победителями проходившего на острове-граде Свияжск в прошлом году кинофорума.

Так, сегодня желающие смогут увидеть картины «Ничего личного» Евгения Милых о совместной работе специалиста по вскрытию замков и забирающего у людей недвижимость за долги сотрудника банка (Россия, 2018) и «Песни для Кита» Руслана Федотова о жизни бездомной женщины на улицах Москвы (Россия, 2017). Первая из них была удостоена приза анонимного кинокритика, а вторая стала обладателем Гран-при фестиваля.

Завтра же будут показаны ленты «Найти, зафиксировать, уничтожить» Милы Жлуктенко и Сильвиана Круизиата (Германия, 2018) об операторах боевых беспилотников и «Лучшее, что ты можешь сделать со своей жизнью» Эрфы Циты (Германия, 2018) о встрече сестры с братом, ставшим членом католического ордена. Они были признаны лучшими коротко- и полнометражным фильмами соответственно.

Кинопоказы 3 мая начнутся в 19.30, а 4-го – в 18.00. Прием заявок на III Международный фестиваль дебютного документального кино «Рудник» проводится до 15 мая через платформу FilmFreeway.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.