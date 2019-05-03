Татар-информ

3 мая 2019, 10:58

Здоровье и средаНаука и образование

Ученые узнали о связи употребления диетической колы с ожирением

Рекомендуем

Здоровье и средаНаука и образование

Ученые узнали о связи употребления диетической колы с ожирением

Отдающие предпочтение низкокалорийной газировке получают в полтора раза больше калорий, чем пьющие сладкие напитки.

(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). Диетическая кола оказалась бесполезна для борьбы с ожирением. К такому выводу пришли американские исследователи из Университета Джорджа Вашингтона, пишет британская газета Daily Mail.

Ученые проанализировали рацион более 7 тыс. живущих в США детей и выяснили, что пьющие низкокалорийную газировку поглощают за день больше калорий, чем отдающие предпочтение высококалорийным сладким напиткам.

Пьющие сладкую газировку в среднем получают в сутки на 312 килокалорий больше, чем ограничивающиеся чистой водой, а пьющие газировку без сахара – на 450 килокалорий больше.

Дело в том, что употребление диетической колы только стимулирует аппетит у детей, и они стремятся восполнить недостаток калорий из других источников.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что медики узнали о продукте, помогающем бороться с ожирением

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Конкурс на лучшую экокормушку в Бугульме удивил зрителей разнообразием домиков
Новости дня
11:54
Музыкальный сервис Last.fm заблокировали в России
11:26
В Нацмузее РТ покажут знамя части, участвовавшей в штурме Берлина

В канун очередной годовщины Победы Национальный музей Татарстана почтит память воинов, боровшихся за свою Родину.

10:58
Ученые узнали о связи употребления диетической колы с ожирением
10:34
Президент России дал рекомендации по решению проблемы переполненных школ Казани

Путин отдал ряд поручений, связанных с размещением социальных объектов в Татарстане.

10:10
Путин поручил рассмотреть вопрос строительства нового здания челнинского театра «Мастеровые»

По предварительным оценкам, строительство нового здания театра может обойтись в 1 млрд рублей.

09:46
Умер актер, исполнивший роль Чубакки в «Звездных войнах»
09:20
Путин поручил создать в Казани музей отечественной авиации

Интерактивный музей должен быть создан на базе советского сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144.

08:08
Необычные картины казанской художницы представят на 58-й Венецианской биеннале

Персональная выставка Адели Зяббаровой будет экспонироваться в легендарном Музее Безумия (Museo Della Follia) с 16 августа по 20 ноября 2019 года.

07:22
Вокруг памятника Чернобыльцам в Мамадыше высадили 61 именную яблоню

Из 61 участника в Мамадышском районе 33-ю годовщину чернобыльской катастрофы встретили только 31.

06:23
Конкурс на лучшую экокормушку в Бугульме удивил зрителей разнообразием домиков

Конкурс на лучшую экокормушку для птиц собрал в парке культуры и отдыха много участников и зрителей.

05:51
Участник войны из Нижнекамска и его внук трогательно продекламировали стих Тукая

Герои ролика помогают друг другу декламировать короткое произведение Тукая «Два пути».

04:42
В Алексеевском районе участники велопробега заложили аллею Победы

Участники велопробега стартовали в Алексеевском и преодолели более 60 км до Билярска, делая остановки у достопримечательностей района.

03:39
В Агрызском районе РТ появилось новое школьное лесничество «Молодые лесоводы»

Объединение организовано на базе Девятернинской школы имени Л. Айтуганова.

02:26
В Пестречинском районе выбрали победителей конкурса собственных стихов «Я помню! Я горжусь!»

Конкурс приурочен к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и проводился в рамках проекта «Имена их навечно останутся в наших сердцах».

01:22
Библиотекарь Верхнеуслонского района устроила для односельчан «Большие гастроли»

Книголюбам предстояло переквалифицироваться в актеров и «отправиться» в увлекательное путешествие в мир театра.

00:14
На встречу с жителями Нижнекамска из Казани приедет Роза Килькеева

Роза Рифкатовна встретится с жителями города в общественной приемной главы района (Нижнекамский район, ул. Студенческая, д. 9) с 11:00 до 13:00.

2.05 23:17
В промзоне Нижнекамска пожарные потушили частный склад резины

Информации о превышении предельно допустимой концентрации вредных веществ не поступало.

2.05 23:12
Минпросвещения РФ расширит перечень олимпиад и конкурсов на получение президентских грантов

В списке 279 мероприятий, по результатам которых будет формироваться список талантливых ребят, которые могут претендовать на гранты.

2.05 22:55
Названы города России, где живут самые счастливые люди
2.05 22:28
Татарстанцы обращались в МФЦ для бизнеса по вопросам участия в закупках и тренингах

Всего с начала года принято более 3,5 тыс. обращений предпринимателей, в том числе были обращения за регистрацией со стороны самозанятых.

2.05 22:02
В Актанышском районе Татарстана состоялись гонки внедорожников «Джип Спринт 116»

В соревнованиях участвовали экипажи из городов и районов Татарстана, а также из Башкортостана, Удмуртии и Пермского края.

2.05 21:51
Наставник «Кузбасса»: Сегодня нам помогла хорошая игра в атаке и грамотный разбор соперника

Туомас Саммелвуо заявил, что игру его подопечных нельзя назвать идеальной, несмотря на сухую победу.

2.05 21:40
Путин поручил регионам РФ использовать опыт Татарстана по созданию системы «Народный контроль»

Рабочую группу по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда» возглавляет Президент РТ Рустам Минниханов.

2.05 21:31
За многочисленные нарушения в работе поликлинки в Набережных Челнах оштрафовали главного врача

Проверка прокуратуры показала, что кабинеты специалистов оснащены не полностью, условия хранения лекарств не соответствуют требованиям.

2.05 21:04
В заключительные дни чемпионата Европы по традиционному ушу татарстанцы завоевали четыре медали

В соревнованиях приняли участие девять воспитанников татарстанской школы ушу.

События