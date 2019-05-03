Ученые узнали о связи употребления диетической колы с ожирением

(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). Диетическая кола оказалась бесполезна для борьбы с ожирением. К такому выводу пришли американские исследователи из Университета Джорджа Вашингтона, пишет британская газета Daily Mail.

Ученые проанализировали рацион более 7 тыс. живущих в США детей и выяснили, что пьющие низкокалорийную газировку поглощают за день больше калорий, чем отдающие предпочтение высококалорийным сладким напиткам.

Пьющие сладкую газировку в среднем получают в сутки на 312 килокалорий больше, чем ограничивающиеся чистой водой, а пьющие газировку без сахара – на 450 килокалорий больше.

Дело в том, что употребление диетической колы только стимулирует аппетит у детей, и они стремятся восполнить недостаток калорий из других источников.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что медики узнали о продукте, помогающем бороться с ожирением.

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