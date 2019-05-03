Президент России дал рекомендации по решению проблемы переполненных школ Казани

(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин дал рекомендации по решению проблемы переполненных школ Казани.

Об этом говорится в поручениях главы государства, подготовленных по итогам встречи с представителями общественности для обсуждения хода реализации национального проекта «Жилье и городская среда», состоявшейся 12 февраля этого года в казанском культурном центре «Московский».

Правительству Татарстана и мэрии Казани рекомендовано решить проблему нехватки мест в школах «путем строительства многоэтажных зданий для общеобразовательных организаций (в случае отсутствия свободных земельных участков и наличия плотной жилой застройки) или реконструкции зданий общеобразовательных организаций, расположенных в исторической части города».

Кроме того, Президент РФ рекомендовал разместить республиканскую площадку для сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами на расстоянии от школьных зданий и заняться созданием безбарьерной среды для инвалидов.

Помимо этого, Путин поручил Правительству РТ до 1 июня вместе с объединениями работодателей и общественными организациями инвалидов разработать и принять дополнительные меры по созданию новых рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент России поручил Министерству науки и высшего образования РФ помочь в создании интерактивного музея отечественной авиации в Казани на базе советского сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144, а Министерству культуры РФ вместе с Правительством РТ – обсудить строительство нового здания Русского драматического театра «Мастеровые» в Набережных Челнах.

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