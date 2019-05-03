Умер актер, исполнивший роль Чубакки в «Звездных войнах»

(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, известный как исполнитель роли Чубакки в киносаге «Звездные войны», скончался в США на 75-м году жизни 30 апреля. Об этом сообщила семья артиста в его Twitter’е.

«Семья Питера Мейхью с глубокой любовью и печалью сообщает, что Питер ушел от нас. Он скончался 30 апреля в окружении родных в своем доме на севере Техаса», – говорится в сообщении родственников актера.

The family of Peter Mayhew, with deep love and sadness, regrets to share the news that Peter has passed away. He left us the evening of April 30, 2019 with his family by his side in his North Texas home. pic.twitter.com/YZ5VLyuK0u — Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) May 2, 2019

Питер Мейхью родился 19 мая 1944 года в английском городе Барнесе (графство Суррей). Его первым опытом в кино стала роль чудовища Минатона в американском фильме «Синдбад и глаз тигра» режиссера Сэма Уонамейкера (1977). До этого он работал служащим в больнице.

Получить роль Чубакки актеру помог огромный рост – 2 м 21 см. Он сыграл механика из народа вуки в таких фильмах киносаги «Звездные войны», как «Эпизод IV: Новая надежда» (1977), «Эпизод V: Империя наносит ответный удар» (1980), «Эпизод VI: Возвращение джедая» (1983), «Эпизод III: Месть ситхов» (2005) и «Пробуждение силы» (2015). В «Последних джедаях» (2017) артист консультировал нового исполнителя роли Чубакки – Йонаса Суотамо.

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