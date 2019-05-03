Татар-информ

3 мая 2019, 09:46

Культура

Умер актер, исполнивший роль Чубакки в «Звездных войнах»

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Культура

Умер актер, исполнивший роль Чубакки в «Звездных войнах»

Питер Мейхью скончался 30 апреля на 75-м году жизни.

(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, известный как исполнитель роли Чубакки в киносаге «Звездные войны», скончался в США на 75-м году жизни 30 апреля. Об этом сообщила семья артиста в его Twitter’е.

«Семья Питера Мейхью с глубокой любовью и печалью сообщает, что Питер ушел от нас. Он скончался 30 апреля в окружении родных в своем доме на севере Техаса», – говорится в сообщении родственников актера.

Питер Мейхью родился 19 мая 1944 года в английском городе Барнесе (графство Суррей). Его первым опытом в кино стала роль чудовища Минатона в американском фильме «Синдбад и глаз тигра» режиссера Сэма Уонамейкера (1977). До этого он работал служащим в больнице.

Получить роль Чубакки актеру помог огромный рост – 2 м 21 см. Он сыграл механика из народа вуки в таких фильмах киносаги «Звездные войны», как «Эпизод IV: Новая надежда» (1977), «Эпизод V: Империя наносит ответный удар» (1980), «Эпизод VI: Возвращение джедая» (1983), «Эпизод III: Месть ситхов» (2005) и «Пробуждение силы» (2015). В «Последних джедаях» (2017) артист консультировал нового исполнителя роли Чубакки – Йонаса Суотамо. 

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