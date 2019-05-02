Конкурс на лучшую экокормушку в Бугульме удивил зрителей разнообразием домиков

(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). Бугульма присоединилась ко всероссийской акции «ЭКОвесна-2019». Одними из первых, кто принял в ней участие, стали воспитанники детских садов, профсоюзы, работник госучреждений, пишет «Бугульминская газета».



Конкурс на лучшую экокормушку для птиц собрал в парке культуры и отдыха много участников и зрителей. Группы болельщиков поддерживали конкурсантов плакатами и флажками, а также помогали наложить последние штрихи на изделия перед презентацией публике, у которых от ярких, интересных птичьих домиков разбегались глаза. Также зрителей впечатлило обилие угощений для пернатых.



Профсоюз спортивной школы по лыжным гонкам представила работу Владимира Лыкова. По идее автора, лесная избушка должна привлекать пернатых внешним видом, изготовленным из экологически чистых материалов, и изобиловать разнообразными лакомствами – крупами и семенами. Как признались сотрудники учреждения, кормушки развешивают вокруг лыжной базы регулярно. Горожане занимаются спортом и просто с удовольствием гуляют по лесу.



Воспитатели детского сада № 26 представили на конкурс кормушку-венок. Свою работу они посвятили Пасхе. Венок из прутьев обрамили любимыми птичьими лакомствами, семенами и фруктами.



Всего на конкурс свои работы заявили 16 первичных профсоюзных организаций и 11 детских садов. Конкуренция была серьезной, но организаторы решили, что победных дипломов достойны все. Отдельной благодарности были удостоены родители, принявшие участие в конкурсе. Больше всех наград в этой категории собрал детсад № 11 «Искорка».

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