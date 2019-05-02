Участник войны из Нижнекамска и его внук трогательно продекламировали стих Тукая

(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). Третий сезон проекта «Нижнекамск читает Габдуллу Тукая» подходит к концу. Самыми трогательными героями финального ролика стали участник войны Михаил Харламович Леонтьев и его внук Дионислан, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Герои ролика помогают друг другу декламировать короткое произведение Тукая «Два пути».



В пятом выпуске приняли участие воспитанники детских садов, школьники, взрослые и пожилые – каждый со своей изюминкой продекламировали стихотворения татарского классика.



В текущем сезоне появилась одна особенность: стихи декламировали жители нижнекамской улицы, названной в честь Тукая, а также работники учреждений, расположенных на ней. Это новшество – дань масштабному проекту «Улицы моего города».

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