В Алексеевском районе участники велопробега заложили аллею Победы

(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). В Алексеевском районе состоялся велопробег в преддверии Дня Победы. В масштабном спортивном мероприятии участвовали работники прокуратуры Республики Татарстан, пишет газета «Заря».

Участники велопробега стартовали в Алексеевском и преодолели более 60 км до Билярска, делая остановки у достопримечательностей района.

На торжественной церемонии, перед стартом, участников велопробега приветствовал глава Алексеевского района Сергей Демидов и прокурор республики Илдус Нафиков.

В процессе путешествия по Алексеевскому району у села Большие Тиганы участники ознакомились с традициями татарской культуры. Также они побывали на могиле основателя органической химии Александра Бутлерова.

В Билярске сотрудники прокуратуры посетили дом-музей еще одного великого химика Александра Арбузова. В парке Победы гости возложили цветы у Вечного огня и почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. В канун 9 Мая участники велопробега заложили аллею Победы в парке.

Первое дерево новой аллеи посадили прокурор Татарстана Илдус Нафиков и глава Алексеевского района Сергей Демидов. Итоговой точкой маршрута стал Билярский Святой ключ.

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