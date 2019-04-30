В Агрызском районе РТ появилось новое школьное лесничество «Молодые лесоводы»

(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). В Агрызском муниципальном районе РТ появилось новое школьное лесничество «Молодые лесоводы». Объединение организовано на базе Девятернинской школы имени Л. Айтуганова, сообщает Министерство лесного хозяйства РТ.



Новоиспеченных воспитанников попривествовал участковый Девятернинского лесничества Ирек Камаев.





Он рассказал школьникам о лесном фонде Агрызского района, проводимых работах по охране, защите и воспроизводству лесов и планах на лесокультурный сезон.





Также Ирек Камаев помог ребятам посадить саженцы липы на территории школы. Всего было посажено 20 штук саженцев.

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