Татар-информ

3 мая 2019, 11:26

Общество

В Нацмузее РТ покажут знамя части, участвовавшей в штурме Берлина

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Общество

В Нацмузее РТ покажут знамя части, участвовавшей в штурме Берлина

Фото: пресс-служба Нацмузея РТ

В канун очередной годовщины Победы Национальный музей Татарстана почтит память воинов, боровшихся за свою Родину.

(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). При поддержке Российского военно-исторического общества в Национальном музее РТ 6 мая состоится торжественное мероприятие «Знамя – символ Победы», посвященное 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба учреждения.

В канун 74-й годовщины Победы Национальный музей Татарстана почтит память воинов, боровшихся против нацистов. Откроет мероприятие выступление патриотического ансамбля «Родина» под руководством лауреата премии Президента РФ Михаила Вавилина.

Главным событием мероприятия станет вынос из фондов музея воинского знамени 280-го артиллерийского полка 146-й стрелковой дивизии с надписью «От трудящихся Бугульминского района». Часть под этим знаменем принимала участие в штурме Берлина. Знамя Победы является государственной реликвией России.

Приглашенных ждет знакомство с раритетами, представленными на выставке «Татарстан в годы Великой Отечественной войны», и концертная программа. Мероприятие начнется в полдень.

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В Нацмузее РТ покажут знамя части, участвовавшей в штурме Берлина

В канун очередной годовщины Победы Национальный музей Татарстана почтит память воинов, боровшихся за свою Родину.

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