В Пестречинском районе выбрали победителей конкурса собственных стихов «Я помню! Я горжусь!»

(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). В музее героя Советского Союза Петра Гаврилова в селе Альвидино Пестречинского района состоялось награждение победителей ежегодного конкурса стихотворений собственного сочинения на тему: «Я помню! Я горжусь!», пишет газета «Вперед».



Конкурс был приурочен к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и проводился в рамках проекта «Имена их навечно останутся в наших сердцах».

Научный сотрудник музея Ляйсан Шайхутдинова рассказала, что на конкурс в этом году поступило много заявок. Стихотворения были написаны на татарском, русском, английском и даже марийском языках.

«О войне я знаю со слов прадедушки. В своих стихах я рассказала о его воспоминаниях», – рассказала пятиклассница Конской школы Алсу Насыбуллина, получившая спецприз за стихотворение собственного сочинения на английском языке.

Обладательницей первого места за стих на русском языке стала первоклассница Маргарита Сагиева. Второе место получила Наталья Загороднева и третье место завоевала Эльвина Вагизова.

Среди стихотворений на татарском языке первое место завоевал Булат Аскаров, второе место заняла Эльза Мустафина и третье место досталось Ренату Бадрутдинову. Специальный приз также получила Ксения Конькина за стих на марийском языке.

Всем победителям вручили грамоты, памятные подарки и сувениры, а также специальные призы.

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