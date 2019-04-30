Татар-информ

3 мая 2019, 01:22

Культура

Библиотекарь Верхнеуслонского района устроила для односельчан «Большие гастроли»

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Культура

Библиотекарь Верхнеуслонского района устроила для односельчан «Большие гастроли»

Фото: газета «Волжская новь»

Книголюбам предстояло переквалифицироваться в актеров и «отправиться» в увлекательное путешествие в мир театра.

(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). Библиотекарь деревни Вахитово Верхнеуслонского района Сания Салимуллина пригласила односельчан на «Большие гастроли», пишет газета «Волжская новь».

Мероприятие состоялось в рамках Года театра в России. Сначала жители села посетили библиотечные выставки, затем Сания Лотфулловна рассказала им об известных татарских драматургах, обратив особое внимание на творчество великого Галиаскара Камала.

Книголюбам предстояло переквалифицироваться в актеров и «отправиться» в увлекательное путешествие в мир театра. Артистичные гости приняли активное участие в литературно-игровой программе «Угадай мелодию», отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины, по отрывкам из книг известных татарских и русских драматургов смогли они вспомнить авторов и героев предложенных произведений.

В конце мероприятия была представлена выставка-просмотр «Книжное юбилейное ожерелье».

 

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