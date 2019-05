Необычные картины казанской художницы представят на 58-й Венецианской биеннале

(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). В рамках 58-й Венецианской биеннале современного искусства казанская художница Аделя Зяббарова представит зрителю свой исследовательский экзистенциальный проект «Дым», который включает произведения, балансирующие на тонкой грани искусства и науки, и отражающие неоднозначность нынешнего бытия, сообщает пресс-служба художницы.

Венецианская биеннале – важное событие на мировой арт-сцене – в местных музеях и галереях будет показан ряд персональных экспозиций авторов из разных стран, в том числе и из России.

Персональная выставка Адели Зяббаровой будет экспонироваться в легендарном Музее Безумия (Museo Della Follia) с 16 августа по 20 ноября 2019 года. Она включит порядка 20 масштабных работ, выполненных в уникальной технике: тонкие листы пластика с воздушным, невесомым узором, нанесенным чернилами, создают эффект реальности, «присутствия» дыма. Другой важный элемент выставки, который художница вводит как новый персонаж, – это Ветер: его олицетворяет инсталляция из легкой, почти прозрачной ткани.

По мнению художницы, «ветер перемен» – это именно тот творческий импульс, который необходим современному человеку; глоток свежего воздуха, который развеет нависший Дым.

Название выставки модной художницы из Казани перекликается с темой Венецианской Биеннале-2019: May you live in interesting times («Чтобы ты жил в интересные времена» или «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен»). Аделя Зяббарова представит международному зрителю свой взгляд на «Эпоху перемен».

В активе Адели – выставки на таких известных площадках, как Музей Революции в Гаване, Куба, Галерея Национального Союза Писателей и Деятелей Искусств Кубы в Матансасе, Центр Дизайна и архитектуры ARTPLAY и Renaissance Monarch Hotel в Москве.

