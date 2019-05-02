(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). В промзоне Нижнекамска пожарные потушили частный склад резины, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В половине десятого вечера на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на частном складе в промзоне тлеет резина.

На месте пожарные выяснили, что тление происходит на площади в 50 квадратных метров. Жилых зданий рядом нет, опасности для жителей Нижнекамска не представляет.

Погибших и пострадавших нет.

В половине одиннадцатого пожар был полностью потушен. Информации о превышении предельно допустимой концентрации вредных веществ, не поступало.

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