Наставник «Кузбасса»: Сегодня нам помогла хорошая игра в атаке и грамотный разбор соперника

(Казань, 2 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер кемеровского «Кузбасса» Туомас Саммелвуо назвал победу над «Зенитом-Казанью» со счетом 0:3 «ровной и хорошей».

«Нельзя назвать нашу игру идеальной. Ровный, хороший матч, но завтра будет совсем другая история. Мы в каждом моменте играли уверенно, не обращая внимания на счет. Мы сыграли очень хорошо в атаке и сумели контролировать выпады „Зенита“», — рассказал журналистам Саммелвуо.

Также он прокомментировал выход на площадку в третьем сете Лорана Алекно и Никиты Алексеева: «Когда на площадку выходит новая связка, игра меняется. Лоран очень хорошо вел игру, но наши игроки молодцы и справились с этим».

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