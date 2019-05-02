Татар-информ

2 мая 2019, 22:02

ОбществоСпорт

В Актанышском районе Татарстана состоялись гонки внедорожников «Джип Спринт 116»

ОбществоСпорт

В Актанышском районе Татарстана состоялись гонки внедорожников «Джип Спринт 116»

Фото: Ильдар Закиров

В соревнованиях участвовали экипажи из городов и районов Татарстана, а также из Башкортостана, Удмуртии и Пермского края.

(Актанышский район РТ, 2 мая, «Татар-информ»). На территории Старобайсаровского сельского поселения Актанышского муниципального района Татарстана состоялись весенние гонки внедорожников «Джип Спринт 116».

Приветствуя участников гонок и зрителей, глава Актанышского района Энгель Фаттахов отметил, что эти соревнования – большое событие для района, и назвал их «Сабантуем, который проводится до завершения весеннего сева». «А сев мы завершим одними из первых в республике – актанышцы умеют и хорошо трудиться, и красиво отдыхать», – заявил Энгель Фаттахов.

Генеральный директор ООО «КамаТрансНефть» (Набережные Челны) Радис Хашимов, уроженец села Старое Байсарово Актанышского района, по чьей инициативе организованы и проводятся эти соревнования, подчеркнул, что весенние гонки внедорожников «Джип Спринт 116» завоевывают все большую популярность.

Если в прошлом году в них участвовали 29 пилотов, то в этом году заявлено 43 экипажа из городов и районов Татарстана, а также из Башкортостана, Удмуртской Республики и Пермского края. «Выражаю вам благодарность за пропаганду автоспорта!» – сказал он, обращаясь к гонщикам и руководителям района, оказавшим содействие в организации соревнований.

Также приветствовал гостей и зрителей участник гонок на автомобиле «ГАЗ-69», председатель правления Татпотребсоюза Махмут Фаттахов. «Пусть победят сильнейшие, а зрители аплодируют», – сказал он.

Перед собравшимися на этот зрелищный и увлекательный спортивный праздник выступали с концертными номерами артисты Государственного ансамбля песни и танца «Агидель» Актанышского района.

Александр Барабанщиков приехал на соревнования из Ижевска. «Об этих гонках узнал в Интернете, здесь я буду выступать впервые. Ранее на «ВАЗ-2121» участвовал в гонках в Ижевске, Сарапуле, Можге, Нефтекамске, занимал призовые места», – рассказал он.

Его земляк Рамиль Садыков здесь не первый раз. В прошлом году он стал победителем гонок внедорожников класса «стандарт». «Надеюсь, и в этом году мой "УАЗ" меня не подведет и домой я уеду с дипломом победителя», – сказал опытный пилот.

Фанис Нурутдинов прибыл из г. Азнакаево. «Я здесь впервые. Мы с моим штурманом Алексеем Гнеденковым представляем Азнакаевский внедорожный клуб "Вездеход"», – сообщил пилот, приехавший на автомобиле «ВАЗ-2121».

Участники «Джип спринта 116» соревновались на внедорожниках класса «стандарт», «стандарт модифицированый» и «спорт». Маршрут гонок проходил по пересеченной местности. Пилотам приходилось преодолевать бугры, спуски и подъемы, водные преграды, участки непролазной грязи, рискуя перевернуться на большой скорости. Лидеры на трассе менялись постоянно, гонки были напряженнными, а борьба за победу – бесскомпромиссной.

В классе «стандарт» победителем стал Айгиз Марданов из с. Актаныш Актанышского района республики (автомобиль «ВАЗ-2121»), на втором месте Алексей Мокрушин из Ижевска («ИЖ-21260»), на третьем – Ленар Садриев из Набережных Челнов («ВАЗ-2121»).

В классе «стандарт модифицированный» победил Рамиль Садыков из Ижевска («УАЗ»), второе место занял Айгиз Марданов на «ВАЗ-2121» – победитель в классе «стандарт», третьим призером стал Рамиль Вахитов из с. Актаныш Актанышского района республики («ВАЗ-2121»).

 

Наконец, после финиша соревнований определились лучшие пилоты в классе «спорт». В этих состязаних победу одержал Рустам Вакилов из с. Актаныш Актанышского района республики («УАЗ»), второе место завоевал Михаил Беляев из Нефтекамска Республики Башкортостан, третье – Вадим Лутфуллин из Перми.

Всем победителям и призерам были вручены дипломы, медали, кубки и денежные премии. 

 

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