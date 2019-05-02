Капитан «Зенита-Казани» о поражении «Кузбассу»: Мы как будто вышли играть обычный тур, а не финал

(Казань, 2 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Капитан волейбольного клуба «Зенит-Казань» Александр Бутько прокомментировал поражение «Кузбассу» из Кемерово.

«Это плей-офф, где по сути не важно, с каким счетом ты проигрываешь игру — здесь главное победа. По содержанию мы вчистую проиграли, сейчас будем разбираться. У нас есть завтрашний день, на который нам нужно настроиться психологически, потому что сегодня сложилось впечатление, будто мы вышли играть не финал совсем, а простой тур. Ну а команда „Кузбасс“ вышла биться за каждое очко», — поделился волейболист.

Встреча в казанском Центре волейбола завершилась поражением со счетом 0:3.

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